Gasspeicher Haidach soll ab August befüllt werden

Der unterirdische Speicher der Gazprom-Tochter GSA wird neu zur Nutzung ausgeschrieben. Die Regulierungsbehörde E-Control hat den technischen Betreiber RAG damit beauftragt, ein Volumen von 14 Terawattstunden anderen Interessenten zur Verfügung zu stellen. Die Einspeicherung in den von GSA leergefahrenen Speicher könnte im August beginnen.

"Wenn ein Speicher nicht genützt wird, bekommen andere Unternehmen Zugriff darauf. Das setzen wir auch beim Gazprom-Speicher in Haidach um", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Wer den Speicher nutzen wird, steht noch nicht fest. Interessenten können Anfragen stellen, gereiht wird nach dem Prinzip "first come, first serve".

Weitere Informationen folgen