Gas-Poker: Mehr Bezugsquellen und schnellere Elektrifizierung nötig

Der Druck Russlands auf Bezahlung der Gasrechnung und Rubel und die grundsätzliche Gefahr, dass Gaslieferungen ausbleiben könnten, macht aus Sicht von Fachleuten nicht nur einen rascheren Umstieg beim Gasbezug nötig, sondern auch eine beschleunigte Elektrifizierung des Energiesystems.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) betonte am Donnerstagabend, man habe zu den neuen Zahlungswünschen von Präsident Wladimir Putin noch nichts Schriftliches vorliegen, es habe noch keine Situation gegeben, dass Moskau nicht geliefert habe. In den Gaslieferverträgen stünden Zahlungen in Dollar oder Euro, das sei im Falle Deutschlands so und auch bei der österreichischen OMV.

Eurelectric-Generalsekretär Kristian Ruby vermisste in der Trendforum-Diskussion von Oesterreichs Energie bisher eine klare, koordinierte Antwort der EU-Kommission auf diesen Wunsch Putins: "Die Frage ist, wie lange werden wir uns noch schwach stellen?", so der Vertreter des Branchenverbandes der europäischen E-Wirtschaft. Auch um einen teilweisen Verzicht, eine Reduktion des Gasverbrauchs, werde man nicht herumkommen, "sonst bleiben wir in dieser Situation gefangen".