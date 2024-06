Fußball-EM: Chinas geschicktes Dribbling am Sponsorenmarkt

Diese beweisen einen starken Zug zum gegnerischen Tor. Denn der Hauptsponsor ist auch heuer ein Autobauer, kommt aber nicht aus Wolfsburg, sondern aus Shenzhen: Der stark expansive Elektroautohersteller BYD („Build Your Dreams“) bremste zum Entsetzen vieler Deutscher Lokalmatador Volkswagen aus. Dass just im eigenen Land chinesischen Rivalen die Tribüne überlassen wurde, sorgte für breite Debatten.

© REUTERS/Tingshu Wang BYD nutzt die EM-Bühne, um neue E-Fahrzeug-Modelle vorzustellen

BYD ist also heuer der Hauptsponsor. Die deutschen Autobauer VW, BMW oder Mercedes hatten aber angeblich nicht einmal Angebote abgegeben. „Für den chinesischen Autobauer ist diese Werbeplattform im Kernland der europäischen Fahrzeugkonkurrenz und in einem der Kernländer des westlichen Lieblingssports Fußball natürlich ein Sechser im Lotto“, kommentierte die Süddeutsche Zeitung. TV-Präsenz in ganz Europa dürfte die noch niedrigen Absatzzahlen in Europa steil in die Höhe treiben.

Chinas eCommerce-Riese Alibaba ist gleich mit zwei Marken – Aliexpress und Alipay – präsent und nutzt Fußball-Star David Beckham als Markenbotschafter. Auch Hisense und Vivo sponsern die EM. Mit Adidas, Engelbert Strauss und Lidl nutzen nur drei deutsche Marken die weltweite Aufmerksamkeit.

© REUTERS/DADO RUVIC

Politisch heikle Zeit Einer der Gründe für die Zurückhaltung ist laut Sponsoring-Experten die zunehmend heikle Verflechtung von Sport und Politik. So hätte schon die Austragung der Fußball-WM in Katar ein ethisch-moralisches Dilemma für die Sponsoren aufgezeigt, wenn sie plötzlich politische Haltung demonstrieren sollten. Sportliche Großereignisse stellen bei den aktuell vielen Krisenherden und politischen Konflikten immer ein potenzielles Risiko für die Werber dar. Schon Kleinigkeiten können reichen, um eine Marke zu diskreditieren.

© REUTERS/CARL RECINE Sorge vor politischen Protesten - wie hier bei der Premier League gegen Puma

Davon weniger betroffen ist Langzeit-Sponsor Coca-Cola, der seit 1988 noch bei jeder EM-Endrunde als Sponsor dabei war. Der Getränkeriese macht gute Geschäfte: Der Sponsoringvertrag mit der UEFA umfasst neben den exklusiven Schankrechten für die zehn Stadien, Fanzonen und Fan Villages während des Turniers auch eine Präsenz auf den LED-Werbebanden und digitale Rechte.

Offizieller „Bierpartner“ in den deutschen Stadien ist dann doch ein nationaler Brand. Die deutsche Familienbrauerei Bitburger löste Heineken als UEFA-Euro-Partner ab. Nationale Sponsoren sind auch die Deutsche Bahn, die Deutsche Telekom, Ergo und Wiesenhof.

© APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Nike vor Adidas Bleibt noch das Match der Ausrüster. Dabei hat heuer der weltgrößte Sportkonzern Nike die bessere Aufstellung. Gleich neun der 24 EM-Teams laufen in Nike-Trikots auf, darunter Mit-Favoriten wie Kroatien, Frankreich und England. Das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München wird mit Deutschland gegen Schottland ein reines Adidas-Duell. Überhaupt trifft die deutsche Elf in ihrer Gruppenphase auf keine Nike-Trikots.

Das entbehrt nicht einer skurrilen Note, denn schließlich ziehen sich die Deutschen ab 2027 selbst Nike-Shirts über. Der Ausstatter-Wechsel des Deutschen Fußballbundes (DFB) von Adidas zu Nike nach 70 Jahren sorgte für massive Kritik in der Öffentlichkeit. Laut Handelsblatt legt Nike bis zu 100 Mio. Euro dafür pro Jahr auf den Tisch – doppelt so viel wie Adidas. An der Börse konnte Nike vom Leiberltausch profitieren, während Adidas mit den deutschen EM-Trikots Spott und Häme erntete.