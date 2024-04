Adidas stoppt Verkauf von Fußball-Trikot mit Nummer 44

Um das offizielle EM-Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gibt es erneut Aufregung. Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas und der Deutsche Fußball-Bund reagierten am Montag auf Kritik am Design einer Nummer des neuen Trikots. Der Grund: Die Rückennummer 44 erinnert an die Runen der Schutzstaffel SS aus der Zeit des Nationalsozialismus.