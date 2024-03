Fundermax: Mit Kreislaufwirtschaft durch die Krisen

Mitarbeiter werden in Werken in St. Veit, Neudörfl, Wiener Neudorf, Norwegen und in Niederlassungen weltweit beschäftigt

Wärme und Strom

„Kreislaufwirtschaft ist für uns extrem wichtig. Wir haben viel Geld investiert, um von Frischholz unabhängig zu sein“, sagt Schöbitz. Das verarbeitete Altholz entspreche dem Äquivalent von 400.000 Bäumen. Holzabfälle in Neudörfl und St. Veit gehen in die thermische Verwertung. Mehr als zehntausend Haushalte können so in Zusammenarbeit Versorgern mit Fernwärme versorgt werden. Auch in Wiener Neudorf setzt man auf erneuerbare Energie. Am Dach des Werkes befindet sich eine 7.000 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage.

„Wenn man selbst Wärme und Energie produziert, ist man unabhängiger von Marktschwankungen“, sagt Schöbitz. „Was wir tun, muss einen Nachhaltigkeitsaspekt erfüllen, es muss aber auch wirtschaftlich Sinn ergeben.“