Für viele ist es unvorstellbar, bis zur Pension zu arbeiten

Viele wollen kürzer arbeiten, auch weil immer mehr Aufgaben in einen Job gepackt werden. Und weil sie das Gefühl haben, sich mit Erwerbsarbeit keinen Wohlstand mehr erarbeiten zu können. Die Professorin an der Uni Wien warnt gleichzeitig vor einer Idealisierung der Vergangenheit. „Leistung hat sich für manche Gruppen, gerade ja für jene, die unbezahlt gearbeitet haben, auch früher nie gelohnt.“ Der Kauf einer Eigentumswohnung sei auch in den 1970ern nicht für jeden realisierbar gewesen. In Österreich können sich laut Prainsack unter gegebenen Umständen eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht vorstellen, bis zur Pension zu arbeiten. Prainsack: „Da liegt ziemlich vieles im Argen.“ Vielen würde es im Job an Würdigung, Sinn und Selbstbestimmung fehlen.