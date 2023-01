Warum sich Menschen gegen einen 40-Stunden-Job entscheiden

„40 Stunden kann ich mir nicht mehr vorstellen“

Am Anfang sei ihr Umfeld schockiert gewesen, sagt Stefanie Stockbauer. Wie sie einen so tollen Job in einer leitenden Position in der Immobilienbranche nur freiwillig aufgeben könne, habe man sie gefragt. „Aber ich war extrem unglücklich und musste mir etwas suchen, das mir Spaß macht“, sagt die 31-jährige Wienerin. Also reduzierte sie, zunächst auf 32 Stunden. „Ich hatte freitags immer frei und gemerkt, wie schön es sein kann, sich diesen Tag frei einzuteilen.“ Auch die Motivation in der Arbeit stieg. Mittlerweile ist Stockbauer nur noch 22 Stunden angestellt, sie hat sich nebenbei als Yoga-Pilates-Trainerin selbstständig gemacht. „Ich finde, dass man mehrere Berufe haben darf.“ Dass sie nun weniger Geld zur Verfügung hat, habe sie bewusst in Kauf genommen. „Früher war ich oft auf Kurztrips. Das geht sich jetzt nicht mehr aus.“