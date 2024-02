Für 510 Millionen Euro: Bawag kauft niederländische Bank

Die Bawag Group hat die niederländische Knab-Bank erworben. Wie die Unternehmensgruppe am Donnerstag mitteilte, beträgt der Kaufpreises 510 Mio. Euro und ist mit Vollzug der Transaktion fällig. Man habe sich damit "für künftiges Wachstum" in einem der Kernmärkte positioniert. Knab verfügte per 30. Juni 2023 über eine Bilanzsumme in Höhe von 17,1 Mrd. Euro, die sich hauptsächlich aus niederländischen Hypothekarkrediten zusammensetzt.

