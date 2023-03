BAWAG-HV segnete Chef-Gehalt von fast 10 Mio. Euro ab

Die Bank selbst verteidigt die hohe Vergütung mit Verweis auf verschiedene "peer groups". Demnach vergleiche man sich nicht nur mit heimischen Unternehmen, sondern auch mit den Gehältern bei anderen internationalen Banken mit vergleichbarer Größe, Geschäftsmodellen und Profitabilität.

Gesetzeslage

Bei der HV stellten zudem mehrere Aktionäre die Sinnhaftigkeit und Rechtskonformität einer rein virtuellen HV in Frage. Auch, dass die BAWAG reine Online-HVs in ihrer Satzung generell ermöglichen will, noch bevor die dafür nötige Rechtslage in Österreich gegeben ist, stieß auf breite Ablehnung. Der Vorstand verwies auf ähnliche Gesetze in Deutschland und der Schweiz, auch für Österreich rechne man noch in diesem Jahr mit einem entsprechenden Gesetz.