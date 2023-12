Der Bawag gehört jetzt eine Bank in Idaho

Die Bawag Group hat die Übernahme der Peak Bancorp, der Holdinggesellschaft der Idaho First Bank, um rund 61 Mio. Euro vollzogen.

Die Peak Bancorp wird mit ihrer Tochter Idaho First Bank eine 100-prozentige Tochter der Bawag.

Nun werde eng mit dem derzeitigen Führungsteam der Idaho First Bank zusammengearbeitet, um das primär regional ausgerichtete Privatkunden- und KMU-Geschäft in Idaho und den angrenzenden Märkten weiter auszubauen, teilte die Bawag am Donnerstagabend mit.

