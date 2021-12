Führende kroatische Supermarktkette führt Krypto-Zahlungen ein

Die größte Supermarktkette in Kroatien, Konzum, hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass man ab diesem Monat in ihren Online-Shops mit Kryptowährungen zahlen kann. Konzum ist Teil der Fortenova Grupa, die der größte Lebensmittelproduzent und -händler in der Balkanregion ist. "Zahlen mit Kryptowährungen ist derzeit in unseren Online-Shops möglich, aber bald planen wir, es in unseren Filialen im ganzen Land einzuführen“, erklärte Konzum in einer Aussendung.

Der Lebensmittelhändler bewirbt Zahlungen mit Kryptowährungen damit, dass sie "einfach und ähnlich wie mit Kreditkarten" ablaufen. Konzum hat einen lokalen Krypto-Zahlungsprozessor, Electrocoin, angeheuert, um die neue Krypto-Zahlungsoption zu ermöglichen bzw. um PayCek zu implementieren. Dieses System ermöglicht es Händlern ermöglicht, Zahlungen in Kryptowährung zu akzeptieren.

Die Kette

Zu den unterstützten Kryptowährungen gehören demnach Bitcoin, Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), EOS (EOS), Dai (DAI), Ripple (XRP), Stellar (XLM) sowie Stablecoins wie Tether (USDT) und USD-Münze (USDC).

Konzum hat landesweit 700 Filialen und beschäftigt 11.400 Mitarbeiter. In den Supermärkten der Kette werden laut eigenen Angaben täglich rund 650.000 Kunden verzeichnet. Daneben betreibt Konzum Großhandelsmärkte, welche die kleineren Lebensmittelhändler mit Waren versorgen, sowie Drogerien. Auch außerhalb Kroatiens findet man Supermärkte der Marke, etwa in Bosnien und Herzegowina.