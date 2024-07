FTI-Pleite: Wie betroffene Reisende zu ihrem Geld kommen

Bei einem Anruf Dienstagvormittag bei FTI wurde diese Auskunft bestätigt: Man solle sich nicht um die Rückzahlung sorgen, sie werde jedenfalls stattfinden, man könne aber noch kein genaues Datum angeben, versicherte eine Mitarbeiterin. „Sie werden aktiv per eMail kontaktiert, mehr ist nicht nötig“, so die Mitarbeiterin weiter, die hinzufügte, dass der Telefonservice jedenfalls noch bis Ende August erreichbar sein sollte, möglicherweise sogar noch länger.

Das Problem: Es wurden bereits Mitte April mehr als 3.000 Euro an Anzahlung geleistet. Auf der FTI-Homepage wurden die Informationen laufend aktualisiert, und es hieß, die Anzahlung sei durch den Deutschen Reiseversicherungsfonds (DRSF) abgesichert.

In den nächsten Wochen sollen die geschädigten FTI-Pauschalreisenden ihre Entschädigung erhalten.

„Wir haben von vielen Stellen gehört, dass die Hotline chronisch unterbesetzt ist und es wird immer wieder von deren Seite kommuniziert, dass das Service ausgeweitet werde“ , sagt Miriam Faber vom Verbraucherschutzverein (VSV). „Man ist darauf angewiesen, dass man von denen eine Antwort bekommt. Es bleibt den Leuten nichts anderes übrig, als dort immer wieder anzurufen.“ Nachsatz: „Die besten Chancen wird man in der Früh haben und nicht zu den Stoßzeiten.“

„Bis zum Herbst soll die Mehrzahl der Erstattungen geleistet sein“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF), über den Pauschalreisen abgesichert sind. „Der Erstattungsprozess befindet sich in Vorbereitung und wird demnächst starten.“ Einen genauen Termin für den Beginn der Auszahlungen nannte die Sprecherin nicht.

Der Reisesicherungsfonds hatte nach der FTI-Pleite andere Veranstalter wie Tui und DER Touristik beauftragt, gestrandete FTI-Urlauber zu betreuen, damit sie ihren Urlaub fortsetzen können. Die überwiegende Zahl der Reisenden habe ihre Reise dadurch wie geplant zu Ende führen können, hieß es. Die dafür fälligen Kosten überweise der Fonds direkt an den jeweiligen Veranstalter.

Auch in Österreich sind Tausende Reisende von der FTI-Pleite betroffen. Jene Kunden, die über ein Reisebüro gebucht haben, haben bzw. hatten Glück. „Wenn man im Reisebüro gebucht hat, kümmert sich das Reisebüro darum“, sagt Gregor Kadanka vom Fachverband der Reisebüros in der Wirtschaftskammer. „Ein Unterschied zu Deutschland ist, dass der österreichische FTI-Kunde an das Reisebüro gezahlt und die FTI hat das Geld noch nicht eingezogen gehabt. Man muss sich daher nicht mit der Rückerstattung herumplagen. Rund 95 Prozent der betroffenen Kunden haben neuen Urlaub bei einem anderen Anbieter gebucht.“