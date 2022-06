Frust im Job: So viele wie nie zuvor wollen weniger arbeiten

Unter dem Strich führt das bei vielen dazu, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren wollen, sagt Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ). Umfragen zufolge hegen diesen Wunsch aktuell 54 Prozent der Vollzeitbeschäftige. Im Durchschnitt wollen sie um 2,5 Stunden die Woche weniger arbeiten. Jeder fünfte Vollzeitbeschäftige würde gern künftig nur noch maximal 35 Stunden bei seinem Arbeitgeber beschäftigt sein. „Diese Quote lag früher immer zwischen acht und zehn Prozent, hat sich also verdreifacht“, betont Raml.

Mitarbeiter kommen nicht zurĂĽck

AK-OÖ-Präsident Stangl sieht hier vor allem die Arbeitgeber in der Pflicht, die entsprechendee Arbeitszeitmodelle anbieten müssen, um überhaupt genügend Personal zu bekommen. Er verweist auf ein Hotel in Oberösterreich, das bereits auf eine 4-Tages-Woche umgestellt hat und "null Probleme hat, Mitabeiter zu bekommen und zu halten". Im Gegensatz zu vielen anderen Tourismusbetrieben, die in der Pandemie gekündigte Mitarbeiter nicht mehr zurückbekommen.

Oft, weil diese jetzt in Branchen mit attraktiveren und vor allem planbareren Arbeitszeiten beschäftigt sind. In Grenzregionen oft auch, weil ehemalige Mitarbeiter in ihren Heimatländern sichere Ganzjahresjobs gefunden haben und nicht mehr als Saisonkräfte nach Österreich kommen wollen. In der Pflicht sieht Stangl einmal mehr auch die Politik mit der Schaffung von Kindergartenplätzen, "um das Frauen-Arbeitskräftepotenzial zu heben".