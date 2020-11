Fronten bei Eisenbahnnovelle verhärten sich

Das Arbeitsmedizinische Zentrum Hall in Tirol sieht das in einer Stellungnahme ähnlich. Aus medizinischer und psychologischer Sicht wäre es fahrlässig, den Betroffenen sich selbst zu überlassen. Die Forderungen der Gewerkschaft könnten eine deutliche Verschlechterung gegenüber der derzeitigen Regelung darstellen.

Die Novelle hätte bereits am 30. Oktober im Parlament verabschiedet werden müssen, was jedoch nicht gelang. Würde es beim nächsten Termin am 1. Dezember wieder keine Einigung geben, wäre die nächste Chance erst im März 2021. Die EU-Kommission – von der die Novelle ausgeht – würde dann wohl bald anklopfen, wo die Novelle nun endlich bleibe. TP