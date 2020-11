Neue Wanderrouten: Der Wald steht offen

Raus in die Natur und das Immunsystem stärken – dazu ruft der Verein Naturfreunde auf. Doch wohin? Denn oft kennt man die Strecken in der Umgebung bereits in- und auswendig. Ein neuer kostenloser Wanderführer der Naturfreunde kann hier vielleicht Abhilfe schaffen und den eigenen Aktionsradius erweitern.

„Mit Bahn und Bus in die Natur“ heißt der Wanderführer. Entwickelt wurde er in Kooperation mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Denn es ist gut für das Klima, das Auto auch ab und zu zu Hause stehen zu lassen, so die Naturfreunde. Insgesamt 46 Touren in ganz Österreich umfasst der Wanderführer. Attraktive Ausflugs- und Urlaubsziele in den unterschiedlichsten Regionen sollen so mühelos und klimaschonend erreicht werden.