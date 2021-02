Friseure: Gewerkschaft vida pocht auf Eintrittstests

„Mit 1,4 Prozent mehr Lohn konnten wir einen guten Kollektivvertrag‐Abschluss für die Kolleginnen und Kollegen in der Friseur‐Branche erzielen. Man darf

nicht vergessen, in welchen Schwierigkeiten sich der Sektor seit einem Jahr aufgrund der Corona‐Krise befindet“, erklärt Christine Heitzinger,

Vorsitzende des Fachbereichs Dienstleistungen in der Gewerkschaft vida in einer Aussendung.

Der Kollektivvertrag gilt mit 1. April 2021. Mit dem verhandelten Lohnplus werde die Inflation abgegolten, so die Gewerkschafterin weiter. Stärker steigen die Lehrlingseinkommen mit durchschnittlich 2,05 Prozent. Konkret bedeutet das 15 Euro mehr im Monat pro Lehrjahr.

„Hier ist das Bemühen der Arbeitgebervertreter erkennbar und es wird auf den Nachwuchs nicht vergessen, was sehr erfreulich ist“, sagt vida‐Gewerkschafterin Heitzinger. Die neuen Lehrlingseinkommen liegen bei 580 Euro im ersten Lehrjahr, 675 Euro im zweiten, 898 Euro im dritten und 980 Euro im vierten Lehrjahr.