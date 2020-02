Friesacher verabschiedet sich von der OMV

Wenig präsent

In den vergangenen Monaten wurde Friesacher nicht mehr sehr häufig in seinem Büro im Headquarter gesehen. In und außerhalb des Konzerns wird heftig über die Gründe spekuliert. Wer wirft schon locker einen hoch dotierten Job als Senior Vice President hin, direkt unterhalb der Vorstandsebene der OMV. Wenn er obendrein als der engste Vertraute von Konzern-Boss Rainer Seele gilt.

Der Salzburger Gastronomensohn, Ex-Rennfahrer, Unternehmer und Investor hat ein eng gesponnenes Netzwerk. In die Politik, in Wirtschaftskreise und zum Sport.

Gute Kontakte

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz unterstützte ihn in den 1990-er Jahren als ambitionierten, aber nicht rasend erfolgreichen Formel-3000-Fahrer. Bundeskanzler Sebastian Kurz nahm Friesacher im Vorjahr mit nach Abu Dhabi. Mit ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel ist Friesacher ebenso per Du wie mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. In grauer Vorzeit war Friesacher kurz Mitglied der FPÖ, trat dann aber aus. Während der türkis-blauen Regierungsbildung brachte er sich selbst als Wirtschaftsminister ins Gespräch.