Freihandelsabkommen USMCA ersetzt NAFTA

"Heute markiert den Beginn eines neuen und besseren Kapitels für den Handel zwischen den USA, Mexiko und Kanada - genau wie Präsident Trump es den Amerikanern versprochen hat", erklärte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer. Das Abkommen werde zu einem ausgeglicheneren Handel zwischen den drei Ländern sowie Wirtschaftswachstum und neuen Jobs in den USA führen.

Autoindustrie

Trump hatte auf das neue Abkommen gedrängt. Der Republikaner bezeichnete NAFTA nach seinem Wahlsieg 2016 als "schlechtestes Handelsabkommen in der Geschichte" und machte es für den Verlust zahlreicher Arbeitsplätze in der Autoindustrie verantwortlich. Die Verhandlungen über das USMCA - die Abkürzung steht für USA-Mexiko-Kanada-Abkommen - dauerten rund zwei Jahre.

Das Abkommen enthält mehrere Regelungen, um die Autoproduktion in den USA zu fördern, und verpflichtet Mexiko zu höheren Arbeitsstandards. Ob dies tatsächlich zu einer Rückverlagerung von Arbeitsplätzen in die USA führen wird, ist allerdings unklar. Berichten zufolge sind beispielsweise japanische Autobauer bereit, in Fabriken in Mexiko deutlich höhere Löhne zu zahlen, anstatt die Produktion in die USA zu verlagern.