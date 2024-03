8. März: Frauen verdienen immer noch viel weniger als Männer

Auch der 113. Frauentag , der am Freitag begangen wird, hat nichts von seiner Relevanz eingebüßt. Noch immer verdienen Frauen deutlich weniger. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Berufsleben und führt zu einer massiven Pensionslücke und häufigeren Altersarmut .

Die gute Nachricht lautet: Die Einkommenslücke der Frauen gegenüber Männern schließt sich. Aber sie schließt sich sehr langsam und ist im EU-Vergleich in Österreich überdurchschnittlich groß.

Will man solch EU-weit vergleichbare Daten haben, muss man auf Zahlen aus 2022 zurückgreifen. Dabei zeigt sich: Im Jahr 2012 betrug der sogenannte „Gender-Pay-Gap“ 22,9 Prozent (gemessen an den Bruttostundenlöhnen, also inklusive des bei Frauen höheren Teilzeitanteils).

Im Jahr 2022 lag dieser geschlechterspezifische Gehaltsunterschied immer noch bei 18,4 Prozent, eine Verbesserung von 0,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Der EU-Durchschnitt lag 2022 schon bei 12,7 Prozent.