Frauen bei Bildung voran, aber Männer machen Karriere

„An diesen Aufholprozess war die Hoffnung auf mehr Gleichstellung geknüpft. Bislang hat sich diese Hoffnung jedoch nicht erfüllt“, sagt IHS-Studienautorin Andrea Leitner. Der Anteil von Frauen in Leitungspositionen ist demnach mit 18 Prozent deutlich geringer als jener von Männern (32 Prozent) und in den vergangenen 10 Jahren auch nicht gestiegen. „Frauen verdienen bei gleichem Qualifikationsniveau in allen Bildungsstufen schon beim Berufseinstieg weniger als Männer“, so Leitner.

Eine Erklärung dafür liege in den unterschiedlichen Fachrichtungen: „Frauentypische Bildungswege unterscheiden sich weiterhin deutlich von männertypischen Wegen“, sagt Leitner. Diese Geschlechtersegregation in der Bildung zeige sich in allen Bildungsstufen, setze sich in der Segregation am Arbeitsmarkt fort und wirke sich auf die Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt in Form von Karriere- und Einkommenschancen aus.