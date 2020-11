Frächter zittern vor „Dominoeffekt“ im kommenden Jahr

So richtig düster sieht es bei den Personenbeförderern schon heuer aus. Die Autobusbranche wird übers Jahr ein Niveau von lediglich fünf Prozent im Vergleich zum Umsatz eines normalen Jahres erreichen. Auftragseingang: Fehlanzeige. Das liege schlicht an der unsicheren Situation, erklärt Branchensprecher Martin Horvath. „Es ist so, dass wir seit März fast durchgehend stehen.“ Einen Reisekatalog und Programme für 2021 zu erstellen, das traue sich momentan so gut wie niemand – denn das sei mit hohen Kosten verbunden. Nur die Unternehmen, die Schülerbeförderungen machen, hatten relativ vernünftige Einnahmen. Ohne Wirtschaftshilfen gehe es nicht, sagt Horvath. Ein Bus, der steht, kostet pro Monat nämlich 8.000 Euro.

Ähnlich ist es bei Taxiunternehmen. Im Lockdown fällt der Betrieb von und zu Gaststätten weg, Tourismus war heuer sowieso nur sehr eingeschränkt vorhanden, konstatiert Taxi-Fachverbandsobmann Erwin Leitner. Auch hier seien die, die Schülerbeförderung machen, am glimpflichsten davongekommen. Am Abend stünden die Taxis fast durchgängig still. Am schlimmsten hat es den städtischen Bereich erwischt – hier liege das Umsatzminus bei rund 70 Prozent. Er selbst – sein Unternehmen ist im Flughafen-Transport tätig – musste 52 Mitarbeiter kündigen, die übrigen 26 sind in Kurzarbeit.