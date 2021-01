Fonds haben Privatanlegern aus der Zinsfalle geholfen

Dabei waren Aktienfonds die großen Gewinner des Vorjahres – und zugleich auch die größten Verlierer (siehe Grafik oben). Während Investoren bei asiatischen, und da vor allem japanischen Aktienfonds, die höchsten Zugewinne verzeichnen konnten, schmierten ost- und mitteleuropäische Aktienfonds regelrecht ab.

Mit den beliebten Mischfonds machten Anleger zwar keine überproportionalen Gewinne, sie konnten aber das Jahr ohne gröbere Schwierigkeiten bestehen. Ebenfalls hoch in der Gunst stehen Immobilienfonds. „Reich wird man damit nicht, aber es ist eine stabile Veranlagung“, konstatiert Bednar. Die Nachfrage seitens Privatanleger sei aber sehr groß.

Nachhaltigkeit

Immer beliebter würden Nachhaltigkeitsfonds, also Investments in Aktien und Anleihen von Unternehmen, die versuchen, ihre Geschäfte an Umwelt- und Menschenrechtsstandards anzupassen. „Durch die Klimakrise und den Aktionsplan der Europäischen Union – Stichwort Green Deal – sind die nachhaltigen Investmentfonds in den Fokus vieler Anleger gerückt“, sagt Bednar.