Förderung für thermische Sanierung wird heuer deutlich angehoben

In Österreich werden derzeit rund 40.000 der privaten Einheiten saniert, dass sind rund ein Prozent der Haushalte, berichtete das Ö1-Journal des ORF-Radio am Dienstag. Für Robert Schmid, Chef der gleichnamigen Industrieholding, zu der unter anderem auch BauMit und Austrotherm zählen, ist das zu wenig. Die Zahl müsse sich verdoppeln. "Es hat ja keinen Sinn, dass wir Energie einsparen und die Häuser ertüchtigen in den nächsten 40 Jahren, das muss in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren," sagte Schmid in dem Beitrag. Er plädiert zudem für mehr Aufklärungsmaßnahmen für die Bevölkerung.

Zustimmung für die Maßnahme des Ministeriums kam von der Bau-Gewerkschaft, die sich allerdings noch höhere Förderungen gewünscht habe, berichtete Ö1 weiter. Trotzdem könnte die Sanierungsquote damit deutlich gesteigert werden, so der Bau-Gewerkschafter Josef Muchitsch.

Im Vorjahr 2022 gab es laut Ministerium 98.138 Anträge und Registrierungen für Förderungen für Sanierungen, davon waren 80 Prozent Heizungstäusche von Privatpersonen. Für die Förderung "Raus aus Öl und Gas" gab es 20.816 Registrierungen von Einfamilienhäusern, beim mehrgeschossigen Wohnbau waren es 5.665. Bei Förderungen für die thermische Gebäudesanierung entfielen 11.556 auf Einfamilienhäuser, 455 auf den mehrgeschossigen Wohnbau und 864 auf Betriebe.