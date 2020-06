Förderaktion für thermische Sanierung startet am 3. März

Ab kommenden Montag, den 3. März, können Private und Unternehmen wieder Anträge zur Förderung von thermischer Sanierung ihrer Gebäude einreichen. Insgesamt stehen auch heuer wieder 100 Millionen Euro dafür zur Verfügung – 70 Millionen davon für private Haushalte. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner ist erfreut, dass es trotz des aktuellen Sparkurses keine Kürzung dieser Förderung gibt.

"Mit der thermischen Sanierung wird in der aktuell flauen Konjunktur vor allem die Bauwirtschaft angekurbelt", betont Mitterlehner. Erfahrungen aus den vergangenen vier Jahren zeigten, dass mit einem Förder-Euro das 6,4-Fache an Investitionen ausgelöst würden. Laut Umweltminister Andrä Rupprechter wurden mit thermischen Sanierungen seit Start der Aktion 2009 rund 16 Millionen Tonnen CO 2 eingespart.

Private können die Förderanträge für Dämmung, Fenster- oder Türentausch sowie umweltfreundliche Heizungen bei den Bausparkassen einreichen. Das Geld – bis zu 30 Prozent der Investition oder maximal 8300 Euro – erhalten sie nach Abgabe der bezahlten Rechnung.