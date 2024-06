Flugzeugbauer Boeing sollen die Flügel gestutzt werden

„Das Verbrechen von Boeing ist das tödlichste Unternehmensverbrechen in der Geschichte der USA“, schreibt der US-Anwalt und frühere Bezirksrichter Paul G. Cassell. „Es wäre fast moralisch verwerflich, wenn die Strafjustiz nicht in der Lage wäre, die enormen menschlichen Kosten der Boeing-Verbrechen zu erfassen.“ Nachsatz: „Vor diesem Hintergrund wäre jede weitere Milde durch Zugeständnisse völlig unangemessen.“

Cassell ist Professor an der University of Utah in Salt Lake City und Experte in Sachen Opferrechte. Er vertritt 15 Familien, die bei zwei Boeing-737-Max-Flugzeugabstürzen Angehörige verloren haben. Insgesamt sind 346 Passagiere bei diesen Abstürzen 2018 und 2019 über der Javasee und in Äthiopien gestorben. Beide Abstürze standen im Zusammenhang mit fehlerhaften Flugsteuerungssystemen. Cassell hat in einem 32 Seiten umfassenden Schreiben, das dem KURIER vorliegt, das US-Justizministeriums aufgefordert, die Führungskräfte von Boeing strafrechtlich zu verfolgen und die höchstmögliche Geldbuße in Höhe von 24,78 Milliarden Dollar zu verhängen.