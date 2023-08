Flugticketpreise bleiben in lichter Höhe: "Fliegen wird nicht billiger, sondern tendenziell teurer"

Wird beim Essen gespart?

In Abrede stellte das AUA-Management, beim Catering zu sparen – im Gegenteil, so Kundenvorstand Michael Trestl. Das Angebot sei vor Kurzem in der Business Class ausgebaut worden. Ebenso falsch sei es, dass die Airlines für eine künstliche Verknappung des Angebots sorge. „Wir haben alles in der Luft, was geht. Es gibt keine künstliche Verknappung“, so Mann. Das Geschäft sei das perfekte Beispiel für „Angebot und Nachfrage“. Unternehmerische Preise seien Teil des Geschäftsmodells.

