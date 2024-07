Als erste größere Airline weltweit hat Air New Zealand ihr Ziel zum Abbau von CO2-Emissionen aufgegeben. Ursprünglich wollte die Fluglinie ihre Kohlenstoffintensität bis zum Jahr 2030 um 28,9 Prozent senken. Doch dieses Ziel kann nun nicht eingehalten werden, wurde in einer Aussendung am Dienstag bekanntgegeben.

Die Gründe: Es mangle an neuen, treibstoffsparenden Flugzeugen. Und auch klimaneutraler Kraftstoff, SAF (Sustainable Aviation Fuels) genannt, sei erst in geringer Menge und nur zu sehr hohen Preisen vorhanden.