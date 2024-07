Luftfahrt: Grünes Kerosin ist Mangelware und zu teuer

Anschubfinanzierung

Laut Ofner sollen bestehende Abgaben wie die Ticketsteuer als Anschubfinanzierung für SAF verwendet werden. In Österreich macht die Ticketsteuer rund 120 Millionen Euro jährlich aus. Ofner kritisiert, dass aktuell nur in der EU erzeugtes CO 2 angerechnet wird. „Das kann nicht funktionieren, weil die große Produktion von grünem Kerosin wird nicht in Europa stattfinden, sondern in den Wüsten Nordafrikas, in Südamerika oder Australien, wo erneuerbare Energie in großem Ausmaß vorhanden ist“, sagt der Flughafen Wien-Chef. „Es geht ja in Summe um die Reduktion des globalen CO 2 -Ausstoßes und nicht des regionalen.“ So werden Produktionsanlagen benötigt, die 10 Millionen Jahrestonnen SAF erzeugen. Das entsprechende Investitionskapital in Form von Hunderten Milliarden Euro sei vorhanden, aber die Investoren brauchen gesicherte Rahmenbedingungen.

„Für ein paar Jahre kann niemand eine Massenproduktion aufziehen“, sagt Stephan Schwarzer von der E-Fuel Alliance. Ofner und Schwarzer plädieren auch für den Einsatz von E-Fuels in Autos. Je breiter der Einsatz, desto besser für die Produktion.