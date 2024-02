Flughafen Wien peilt heuer Umsatzmilliarde an

„In allen Bereichen, ob bei Passagierzahlen, beim Parken oder bei der Nachfrage nach Mietobjekten, sehen wir aktuell einen kräftigen Zuwachs“, sagt Ofner. Auch bei der Airport-City und bei den Betriebsansiedlungen rechnet Ofner mit einem weiteren Plus in den nächsten Jahren.

„Wir sehen ein Comeback von Airlines, eine steigende Passagiernachfrage und neue Destinationen“, sagt Flughafen-Vorstand Julian Jäger. „Wir schauen heuer auf einen starken Sommerflugplan mit 190 Destinationen von 60 Airlines.“ Besonders erfreulich sei die positive Entwicklung bei den Austria Airlines mit 121 Zielen und bei Ryanair mit 79 Zielen. Im Vorjahr war Wien-Schwechat der fünftpünktlichste Airport in Europa und zudem das pünktlichste Drehkreuz im Lufthansa-Netzwerk.

Der Flughafen Wien (23.000 Mitarbeiter) fertigte im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere ab, heuer geht es sogar in Richtung 31 Millionen Fluggäste. Im Jänner 2024 betrug das Plus 9,5 Prozent.

Alle Entscheidungsgrundlagen bis 2026 evaluieren

Über die Jahre verteilt, schlägt sich die aktuelle Süderweiterung des Terminals mit 420 Millionen Euro zu Buche. Die Photovoltaik-Anlagen in Schwechat und am Flugfeld Bad Vöslau werden auch ausgebaut. Die geplante E-Tankstelle mit Schnellladefunktion soll im Juni ans Netz gehen und der Logistikpark Fischamend (80.000 Quadratmeter) im September in Betrieb. Außerdem startet demnächst der Bau eines neuen Hotels mit 510 Zimmern.

„Es wird auch intensiv am Projekt 3. Piste gearbeitet“, sagt Ofner. „Wir werden alle Entscheidungsgrundlagen bis 2026 evaluieren, um dann die notwendigen Entscheidungen zu treffen.“ Laut UVP-Bescheid muss die Piste aber bis Ende Juni 2033 realisiert werden. Die gute wirtschaftliche Lage führt auch zu einem Plus bei der Beschäftigung.