Flughafen Wien mit kräftigem Passagier-Plus

Am Flughafen Wien nahm die Zahl der Lokalpassagiere im August um 17,8 Prozent zu, die Zahl der Transferpassagiere erhöhte sich um 1,3 Prozent. Die Flugbewegungen nahmen um 8,7 Prozent zu, das Frachtaufkommen sank um 3,7 Prozent.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im August um 12,0 Prozent, nach Osteuropa um 19,9 Prozent. In den Fernen Osten wurde ein Zuwachs um 11,2 Prozent verzeichnet, in den Nahen und Mittleren Osten gab es nur ein kleines Plus von 1,1 Prozent. Nach Nordamerika wurden um 29,7 Prozent mehr Passagiere verzeichnet, nach Afrika um 18,5 Prozent mehr.