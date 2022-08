Flughafen Wien im Halbjahr zurück in der Gewinnzone

Die Zahl der Passagiere in Wien hat sich im Ferienmonat Juli beinahe verdoppelt, von 1,47 auf 2,77 Millionen. Im ersten Halbjahr fertigte das Unternehmen in Wien 9,2 Millionen und konzernweit 11,8 Millionen Passagiere ab. Pro Passagier macht die Flughafen Wien AG bereits mehr Umsatz als vor der Pandemie, beim Gewinn pro Passagier liegt man mit 4,4 Euro noch leicht unter dem Level vom ersten Halbjahr 2019.

Übernahmeangebot

Den Vorstand beschäftigt derzeit auch das Übernahmeangebot des Flughafen-Großaktionärs Airports Group Europe S.à r.l., einer Tochter des Investment-Fonds IFM, an die Kleinaktionäre. Etwa zehn Prozent der Flughafen-Aktien sind in Streubesitz, das Angebot gilt bis 6. Oktober.

Der australische Fonds ist bereits seit mehr als sieben Jahren am der Flughafen Wien AG beteiligt und hat seine Anteile heuer auf 40 Prozent plus neun Aktien aufgestockt. IFM hält Beteiligungen an Infrastruktur wie Flughäfen, Seehäfen und Mautstraßen sowie Investments in Energie, Wasser und Telekommunikation. Dahinter steht die Pensionsvorsorgen von laut IMF mehr als 120 Millionen Menschen weltweit.