Flüchtiger Wirecard-Manager Masalek soll Braun 14 Millionen Euro schulden

Nach Erkenntnissen der Ermittler soll Braun nichts anderes übriggeblieben sein, als sich für die Rückzahlung seines Deutsche-Bank-Darlehens auch einen Kredit im eigenen Konzern zu besorgen, bei der Wirecard Bank. Den musste er am 1. April 2020 wieder zurückzahlen. An diesem Tag soll Marsalek 35 Millionen Euro an die MB Beteiligungs GmbH zurückgezahlt haben. Dieses Geld wiederum soll sich Marsalek mit Brauns Hilfe bei Wirecard besorgt haben.

Wirecard soll Ende März 2020 einer Firma in Asien einen Kredit über 100 Millionen Euro gewährt haben. Ein Teil davon soll über Litauen und die besagte Gesellschaft auf der Isle of Man an Marsalek und von diesem an Braun weitergeleitet worden sein. So steht es im Haftbefehl gegen Braun. Wurden Firmengelder abgezweigt, um einen Privatkredit zu bedienen? Der Ex-Wirecard-Chef will davon laut SZ nichts gewusst haben. Er bleibt laut Justizakten bei seiner Version. Marsalek habe ihn auch hier getäuscht. Braun soll dabei auch viel Geld verloren haben.