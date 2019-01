Flohmarkt-App Shpock: Nach massivem Personalabbau neuer Alleineigentümer

"Wir freuen uns sehr, dass Schibsted nun 100-prozentiger Eigentümer von Shpock ist, einem der führenden digitalen Marktplätze Europas", sagte Ovidiu Solomonov, bei Schibsted zuständig für Marktplätze, zur Nachrichtenagentur APA. Mit dem seit Oktober 2018 amtierenden neuen Shpock-Chef Esteve Jane und einer neuen Strategie, die Ende 2018 eingeführt wurde, sei man zuversichtlich, dass Shpock bald profitabel werde. Shpock reduzierte die Mitarbeiterzahl im vergangenen November von 180 auf 100 Personen.

Schibsted will im April 2019 sein Kleinanzeigen-Auslandsgeschäfts an die Börse bringen. " Shpock wird eine wichtige Rolle in unserer neuen MPI-Gruppe spielen, da Schibsted sich darauf vorbereitet, unsere internationalen Marktplatzaktivitäten in ein neues, unabhängiges Unternehmen auszugliedern", sagte Schibsted-Manager Solomonov. Er dankte auch den Shpock-Gründern für "ihre Inspiration und die Zusammenarbeit mit Schibsted im Laufe der Jahre".

Die Norweger halten auch 50 Prozent an der Plattform willhaben.at