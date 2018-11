Flohmarkt-App Shpock: Neue Strategie kostet 82 Jobs in Wien

Laut Bilanz für das Jahr 2017 führten die jahrelangen Verluste (insgesamt 70,14 Millionen Euro) zu einem Bilanzverlust in Höhe von 107,391 Millionen Euro. Abzüglich der positiven Kapitalrücklagen in Höhe von 33,378 Millionen Euro steht für 2017 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 73,87 Millionen Euro zu Buche. Das entspricht einer Verdoppelung zum Geschäftsjahr 2016. Damals betrug das negative Eigenkapital 36,624 Millionen Euro und der Verlustvortag aus dem Geschäftsjahr 35,098 Millionen Euro.

„Ursache sind im Wesentlichen die für den Aufbau einer Nutzerbasis erheblichen Marketingausgaben“, heißt es im Bilanz-Lagebericht 2017. Um eine Überschuldung nach dem Insolvenzrecht zu vermeiden, hat der Mehrheitseigentümer Schibsted insgesamt 75 Millionen Euro nachrangiges Hybridkapital (Substanzgenussrecht) zur Verfügung gestellt und eine Patronatserklärung bis 30. Juni 2019 abgegeben. "Es bestehen auch keine Gründe für die Annahme", heißt es bei finderly weiter, "dass die Patronatserklärung nicht über diesen Zeitraum hinausverlängert werden würde." Das heißt: Die Norweger müssen im schlimmsten Fall für diese Schulden geradestehen.

Neben Runstastic und anderen zählt Shpock zu den heimischen Vorzeige-Start-ups, Shpock heimste zahlreiche Preise ein.