Neue Rechtsform: Kaum noch Gründe, eine GmbH zu gründen

Mit dem Start-up-Paket der Regierung, das Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, wurde auch eine neue Rechtsform für Unternehmen eingeführt: die Flexible Kapitalgesellschaft . 35 Unternehmen schienen Ende vergangener Woche bereits mit dem Zusatz FlexCo im Firmenbuch auf.

Nach Ansicht von Unternehmensrechtsexperten wird die Zahl künftig deutlich steigen. Denn in Österreich werden jährlich rund 15.000 GmbH gegründet. Viele Gründer dürften sich für die neue Rechtsform entscheiden.

„Die Flexible Kapitalgesellschaft hat alles, was eine GmbH hat und mehr“, sagt der Anwalt Alexander Reich-Rohrwig. Sie biete die Möglichkeit, Mitarbeiter einfacher am Unternehmen zu beteiligen. Sie vereinfache es auch, frisches Kapital oder strategische Investoren ins Unternehmen zu holen, so Reich-Rohrwig, der gemeinsam mit dem Universitätsprofessor Johannes Reich-Rohrwig und dem Anwalt Philipp Kinsky ein Handbuch zur Flexiblen Kapitalgesellschaft verfasst hat.

Vorschriften gelockert

Das Stammkapital der FlexCo beträgt ebenso wie seit 1. Jänner auch bei der GmbH 10.000 Euro. Abstimmungen unter Gesellschaftern sind im Gegensatz zur GmbH auch in schriftlicher Form, etwa per eMail, möglich.

Auch für die Ausgabe von stimmrechtslosen Unternehmenswert-Anteilen und Anteilsübertragungen wurden die Formvorschriften gelockert. Statt eines Notariatsakts reicht eine Privaturkunde durch einen Anwalt. Steuern für ihre Anteile zahlen die Mitarbeiter nicht wie bisher beim Erhalt, sondern erst beim Verkauf.