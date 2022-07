Firmeninsolvenzen stiegen um 130 Prozent

Von den 1.384 eröffneten Firmeninsolvenzen (plus 98 Prozent) waren zwei Drittel auf GlĂ€ubigerantrĂ€ge zurĂŒckzufĂŒhren. Abgewiesen wurden 1.080 InsolvenzantrĂ€ge mangels Kostendeckung (plus 190 Prozent). Gesamt gab es somit 2.264 Firmenpleiten (plus 130 Prozent). GrĂ¶ĂŸte Insolvenz war jene der CPI Beteiligungen GmbH mit angegebenen Verbindlichkeiten in der Höhe von 86 Mio. Euro.

Die Detailuntersuchungen des AKV zeigen, dass es in mehr als einem Drittel der Firmeninsolvenzen zu einer Entschuldung kommt. Die Durchschnittsquote der SanierungsplÀne belÀuft sich sogar auf gut 40 Prozent.