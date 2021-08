Finanzwelt: Das Ende von Milch und Honig

Von Donnerstag bis Samstag blickt die Finanzwelt wieder in ein Tal in den Rocky Mountains, genauer nach Jackson Hole in Wyoming (USA).

Im Winter kommen die Skifahrer und Freerider hierher, im Sommer geht es zum Fliegenfischen. Doch seit 1982 treffen sich in der 10.000-Einwohner-Gemeinde Jackson auch die Top-Notenbanker der Welt einmal im Jahr, um an den großen Finanzschrauben zu drehen.