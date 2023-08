Finanzministerium warnt vor betrügerischen E-Mails

Informationen nur per Post oder in Databox

In dem Zusammenhang betonte das Finanzministerium, dass seine Informationen "grundsätzlich in Form von Bescheiden" erfolgen und "per Post oder in die FinanzOnline-Databox zugestellt" werden. "Das BMF fordert Bürgerinnen und Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf", hieß es in einer Aussendung.