Finanzamt-Trick krimineller "Marketing-Experten" mit Hunderten Opfern

Misstrauen ist Trumpf

Laut dem Experten ist es in der heutigen Zeit immer besser, von vorne herein misstrauisch zu sein, wenn man SMS oder E-Mails bekommt. "Im Zweifelsfall rufen Sie beim Finanzamt an und fragen nach. Es gibt auch gewisse Grundsätze, die man sich merken kann. Das Finanzamt kontaktiert einen nie nur per SMS und es stehen auch keinen Links dabei oder ähnliches."

Wenn man den Betrag bezahlt hat und später erst merkt, dass es sich um Betrug handelt, kann man immer noch versuchen, die Überweisung bei der Bank zu stoppen. Deshalb wollen Trickbetrüger das Geld immer per Expressüberweisung erhalten, weil ein Stoppen dann nicht mehr möglich ist. Und man kann sich auch selbst Suchmaschinen zu nutze machen: "Über viele Tricks der Betrüger wurde bereits medial berichtet. Ist man unsicher, dann sollte man einfach online danach suchen. So weiß man schnell, womit man es zu tun hat", sagt Rak.

Präventionstipps

Im aktuellen Fall installiert der Link keine Phishing-Software, die im Hintergrund unbemerkt Daten ausliest. Dennoch sollte man auf Links, die man per SMS gesendet bekommt, prinzipiell nicht klicken. Außerdem sollten nie persönliche Daten weitergeben werden. Am besten ist es, derartige SMS und E-Mails gleich zu löschen.

