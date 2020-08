Finanzminister Blümel: "AUA-Manager sollen Boni zurückzahlen"

Diese Aktion der AUA sorgte für Unverständnis und heftige Kritik bei den Steuerzahlern und der Politik. 2,9 Millionen Euro schüttete die Lufthansa-Tochter AUA jetzt an Boni für rund 200 Manager aus, davon rund eine halbe Million Euro an die Vorstände.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hatte nach einem Gespräch mit AUA-Chef Alexis von Hoensbroech bereits am Dienstag die Vergabe der Boni heftig kritisiert und den Vorstand gerüffelt.

Am Mittwoch erklärte Blümel gegenüber dem KURIER, die Manager müssten die Boni an das Unternehmen zurück überweisen.

Auch wenn die Boni für 2019 seien und sich der Vorstand darauf berufe, dass die Auszahlung juristisch korrekt sei, sei die Aktion „moralisch in Schlag in die Magengrube“.