Finanzmarkt noch immer eine Männerwelt

In einer repräsentativen Umfrage unter 1.000 Österreicherinnen zwischen 18 und 55 Jahren gaben vier von zehn Befragten an, dass ihnen kein Geld zum Sparen oder Investieren übrig bleibt. Zwanzig Prozent beziehen mit weniger als 1.000 Euro ein Einkommen an bzw. unter dem Existenzminimum (979,99 Euro). Aber auch traditionelle Geschlechterrollen und mangelnde Bildung in Finanzfragen machen sich bemerkbar. So schätzen nur 17 Prozent der Befragten ihr eigenes Finanzwissen als „gut“ oder „sehr gut“ ein.

Sparbuch und Bausparvertrag

Da die Sicherheit der Anlageform für vier von fünf Österreicherinnen eine zentrale Rolle spielt, tendieren sie zum traditionellen Sparen. Am beliebtesten sind Sparbücher, Bausparverträge, Girokonten und Lebensversicherungen. Erwägenswert wären für viele der Befragten außerdem haptisch greifbare Wertanlagen wie Immobilien und Edelmetalle.