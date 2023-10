Finanz-Start-ups: "Bis zum Aha-Moment dauert es Jahre"

Bei Investitionen in neue Technologien brauche es einen langen Atem, sagt Spengel. Es dauere oft sehr lange bis strukturelle Veränderungen auch Verhaltensänderungen bei Konsumenten bewirken. Als Beispiel führt er das kontaktlose Bezahlen an, das heute ein Gros der Kartentransaktionen im Handel ausmacht. In Europa sei dies bereits vor 20 Jahren möglich gewesen, auch die Infrastruktur dafür gebe es schon lange. Es sei auch weit einfacher, die Karte hinzuhalten, als sie in den Schlitz eines Bezahlterminals zu schieben. Das müsse aber erst gelernt werden: „Bis zum Aha-Moment dauert es Jahre.“

Wie sieht es mit österreichischen Fintechs aus? In Österreich gebe es viele Innovatoren und sehr starke Ideen. Das Land sei ein guter Start- und Testmarkt für junge Unternehmen, erzählt Spengel. Weil sie bereits zu Beginn die strengen Hürden der europäischen Regulatorik nehmen müssten, hätten sie später auch am Weltmarkt gute Chancen, sagt Mastercard-Österreich-Chef Michael Brönner.



Bei dem Fintech-Forum in Wien konnte sich das Start-up Commitly aus Perchtoldsdorf durchsetzen, das Firmen bei der Liquiditätsplanung hilft. Ob es in das Fintech-Programm Start Path von Mastercard aufgenommen wird, soll sich demnächst bei einem weiteren Event in Berlin entscheiden.