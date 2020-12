Finanz soll Bargeld-Transporte bei Laudamotion prüfen

Ryanair habe so hohe Bargeldbeträge außer Landes geschafft, so die Gewerkschaft, die hinter dem Vorgehen steuerliche Gründe vermutet. Bis zu 60.000 Euro seien auf diese Art von einer Station zur nächsten geflogen worden, aufgeteilt in Tranchen von knapp unter 10.000 Euro pro Laudamotion-Bordmitarbeiter, hieß es in den gestrigen Medienberichten. Der Transport von Bargeld ist in der EU generell legal und nicht mit einer Höchstgrenze limitiert. Beträge von mehr als 10.000 Euro müssen jedoch beim Zoll deklariert werden.

Strafe auch für O'Leary?

Sollte es bei einer Umsatzsteuerprüfung zu unerklärlichen Abweichungen kommen, "fordert die Gewerkschaft vida die Erhebung des maximalen Strafrahmens gegen den Ryanair-Konzern, Laudamotion sowie Michael O'Leary und Andreas Gruber, den beiden Köpfen der dubiosen Machenschaften", heißt es in der Aussendung weiter. Es sei aber zunächst von den zuständigen Behörden zu prüfen, ob es tatsächlich zu Rechtsbrüchen gekommen sei.