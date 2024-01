FFP2-Maskenhersteller Hygiene Austria ist pleite

Der FFP2-Maskenskandal

UrsprĂŒnglich war das Unternehmen zur Masken-Produktion in Österreich als Joint Venture von Lenzing und Palmers gegrĂŒndet worden. Nach außen prĂ€sentierte sich die Hygiene Austria als Unternehmen mit Produkten "made in Austria", empfing Betriebsbesuche von hochkarĂ€tig besetzten Politikerdelegationen und erhielt umfangreiche StaatsauftrĂ€ge. SpĂ€ter wurde bekannt, dass Masken aus China verkauft wurden. Gegen Ende der Pandemie erschĂŒtterte das Unternehmen zudem ein Finanzskandal - im Sommer 2022 berichtete die Tageszeitung "Der Standard" ĂŒber bis dahin "öffentlich nicht bekannte, schwere VorwĂŒrfe" betreffend "fortgesetzter Steuerhinterziehung in großem Ausmaß unter Verwendung nachgemachter oder verfĂ€lschter Belege". Mindestens 693.000 Euro an Zoll und Einfuhrumsatzsteuer soll Palmers demnach beim Import von Schutzmasken aus China via Palmers Deutschland hinterzogen haben. Palmers und Hygiene Austria wiesen die VorwĂŒrfe zurĂŒck.

