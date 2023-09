Felbermayr: „Der Binnenmarkt ist das Kronjuwel. Wir haben sonst nichts“

Inmitten einer globalisierten Welt, die vor großen Veränderungen in der Weltordnung steht, hat Europa ein großes Potenzial, das es zu beschützen gibt. Diese These stellte der ehemalige deutsche SPD-Vizekanzler Sigmar Gabriel im Rahmen der Kommunalen Sommergespräche, der jährlichen kommunalen Denkfabrik von Gemeindebund und Kommunalkredit, in den Raum. Den Binnenmarkt weiterzuentwickeln sei der Schlüssel für Einfluss und Erfolg der EU.