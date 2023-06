Felbermayr: "Die Inflation bleibt hartnäckig hoch"

Die Entwicklung der Preise bleibt ein Dauerbrenner in Österreich. Und die Prognosen der Wirtschaftsforscher verheißen nur bedingt Entwarnung. Aktuell liegt die Inflationsrate in Österreich bei 9 Prozent. „Bis Jahresende könnte sie auf unter 6 Prozent sinken – bei großen Unsicherheiten“, so IHS-Direktor Klaus Neusser bei der Präsentation der Konjunkturprognose gestern, Mittwoch. Nächstes Jahr sollten es dann immerhin nur 4 Prozent sein. Aber: „In Deutschland sollen es nur 2 Prozent sein“, wies Wifo-Chef Gabriel Felbermayr auf den „hohen Abstand“ zum Nachbarland hin. „Das muss uns Sorgen machen. Es gibt Handlungsbedarf. Die Inflation bleibt hartnäckig hoch.“

Zwar sei bei den Euro-Leitzinsen noch etwas Luft nach oben, „aber wir brauchen auch einen eigenständigen Beitrag“. Dazu zählten etwa ein Einfrieren der Abgaben und Gebühren (das wurde vom Bund bereits angekündigt, nicht jedoch von Ländern und Gemeinden, Anm.). Allein dies könnte ein Prozentpunkt weniger Inflation bringen. Denkbar sei auch eine Mietpreisbremse. Nicht zuletzt könnte das Senken der Energiepreise schneller gehen, zumal die großen Konzerne in öffentlicher Hand seien. Aber, so gab der Wifo-Chef zu bedenken, „für den Herbst ist das Kind in den Brunnen gefallen“. Für den IHS-Direktor wiederum hat die Politik „nicht so viel Einfluss“ auf die Entwicklung, weil der Hauptpreistreiber derzeit Dienstleistungen sind.