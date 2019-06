Fast-Millionenpleite mit Öko-Häusern für anspruchsvolle Kunden

Am Anfang stand ein Forschungsprojekt, das am Ende in einer Firmengründung mündete. „Die Antragstellerin plant und errichtet Einfamilienhäuser für ökologisch anspruchsvolle Kunden und ist mit großen Vorleistungen finanziell belastet. Im gewohnten Geschäftsverlauf sind drei bis fünf Projekte im Vorlauf beauftragt, welche durch Anzahlungen nur teilweise die laufenden Vorleistungen finanzieren“ teilt das Unternehmen dem Gericht mit. „In den vergangenen Wochen kam es zu Einbrüchen in der Auftragsvergabe, womit eine Liquiditätslücke von rund 200.000 Euro entstand und das schließlich zur Zahlungsunfähigkeit der Antragstellerin geführt hat.“

Das Unternehmen Lopas GmbH mit Sitz in Tattendorf wurde von den Gesellschaftern Holzbau Willibald Longin GmbH, Herbert Kirl und Georg Jeitler im Jahr 2009 gegründet. Jetzt musste es mit fast einer Million Euro Schulden den Weg zum Insolvenzgericht antreten. Das Unternehmen soll laut Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform saniert und fortgeführt werden. Sieben Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.