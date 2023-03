Fast 40.000 Beschwerden über betrügerische SMS und Anrufe

Insgesamt 1.539 Schlichtungsfälle zu Kommunikationsdiensten (Telekommunikation und Medien) verzeichnete die Regulierungsbehörde RTR im Vorjahr. Das waren um 20 Prozent weniger als 2021.Auf den Bereich Telekommunikation entfliegen insgesamt 1.412 Verfahren, um 438 weniger als 2021.

Die Top 3 in der Verfahrensstatistik waren A1 mit insgesamt 536 Verfahren, Magenta mit 443 Verfahren und Drei mit 370 Verfahren. Was auffällt: Die kleineren Anbietern wie Hot, Spusu und Co. hatten insgesamt nur 152 Fälle. Der durchschnittliche Streitwert lag bei 414 Euro. Hauptgrund für den Rückgang sind die Pauschaltarife, die nicht mehr zu überschießenden Rechnungen führen.

Der Rückgang bei den Streitfällen sei ein gutes Zeichen, kommentierte RTR-Geschäftsführer Klaus M. Steinmaurer die Bilanz. Positiv zu bewerten ist die Kooperation mit den Anbietern und deren Einigungsbereitschaft. „In 76 Prozent der Fälle wurden einvernehmliche Lösungen gefunden“, so Steinmaurer. „Leider gab es unter den Anbietern ein schwarzes Schaf, das sich trotz mehrmaliger Aufforderung unsererseits jüngst der Mitwirkungspflicht entzogen hat. Nun wurde dieser Anbieter vom Fernmeldebüro zu einer Verwaltungsstrafe verdonnert."