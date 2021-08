Falsches Haltbarkeitsdatum bei "Hermann Schnitzel ohne Fleisch"

Ein peinlicher Druckfehler passierte der Firma Neuburger bei der Verpackung einer Charge ihrer vegetarischen Produktlinie. Das Unternehmen mit Sitz im oberösterreichischen Ulrichsberg informierte die Kunden am Freitag darüber, dass ein Teil der Charge L001428 des Artikels „Hermann Schnitzel ohne Fleisch“ mit einem falschen Mindesthaltbarkeitsdatum ausgezeichnet wurde. Statt 17.08.2021 wurde 17.08.2024 auf die Packung gedruckt.

Das Produkt war laut Aussendung in Österreich im Einzelhandel erhältlich und in Deutschland in diversen Biomärkten. Auch wenn das Produkt den gewohnt hohen Standards entspreche, könnten Kundinnen und Kunden eine falsch etikettierte Packung im Geschäft, wo sie das Produkt erworben haben, zurückgeben.

Hermann Neuburger und sein Sohn Thomas verkaufen seit 2016 auch vegetarische Produktinnovationen, dabei setzen sie auf den Kräuterseitling. Hinzu kommen regionale Zutaten aus biologischer Landwirtschaft, aber keine Zusatzstoffe. Die hauseigene Bio-Pilzzucht sorgt für eine weitere Verkürzung der Transportwege des Hauptrohstoffes.