Faserhersteller Lenzing streicht noch mehr Jobs

Geplante Großinvestitionen werden nun abgeblasen. Was wäre geplant gewesen? "Hätten wir die entsprechende Rendite, würden wir wahrscheinlich in Indonesien investieren", bedauert Untersperger. In den letzten Jahren wurde unter anderem eine brandneue Tencel-Anlage gebaut. 2012 wurden noch 350 Millionen Euro für Erweiterungen ausgegeben und auch heuer sollen es noch ca. 120 Millionen sein. Für die nächsten drei bis vier Jahre sind nur noch unter 100 Millionen geplant. Daher gebe es einen zu großen Personalstand beim Planungs- und Fertigungspersonal, sagt Untersperger: Zeichner, Planer, Elektriker, Dreher wird das betreffen. Nicht angetastet werden diesmal Produktion, Vertrieb, Verkauf sowie Verwaltung und Entwicklung.

Der Manager spricht von "konsequenter Kosteneinsparungsstrategie". Gab es auch Managementfehler? "Aus heutiger Sicht hätte man möglicherweise manches anders gemacht. Aber mit einem derartigen Preisverfall hat man nicht rechnen können", sagt er.